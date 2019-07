El colectivo LGTBI de Polonia se niega a ceder ante el repunte de homofobia que se impone en este país, donde una treintena de localidades se han declarado "territorio libre de la ideología LGTBI", mientras desde el partido gobernante se señala a esta ideología como una "amenaza" contra la patria.

"La situación del colectivo LGTBI en Polonia es sin duda dramática, no contamos con igualdad de derechos, las parejas no pueden acceder a un sistema de unión de hecho, y ni qué hablar de matrimonio, mientras que el código penal no protege al colectivo de forma apropiada", explicó a Efe la activista Cecylia Jakubczak.