"Si me sale como yo tenía pensado no me pilláis". Es lo que le dijo Sergio Morate a uno de los policías nada más aterrizar en Madrid tras ser detenido en Rumanía por los asesinatos en Cuenca de su exnovia Marina y su amiga Laura. Cinco años después, los investigadores reconstruyen para Efe el doble crimen.

En apenas siete días, la Policía, con dosis de azar y fallos del detenido, daba al traste con la idea de tantos asesinos que se creen más listos de lo que en realidad son.