El gerente de Magrudis, la empresa que fabricaba la carne mechada origen del brote de listeriosis, José Marín, desconoce la fecha exacta de la última inspección externa en sus instalaciones, pero ha explicado que fue "hace unos meses" y que se seguían los protocolos de higiene y desesterilización.

Marín ha dicho que no saben lo que ha pasado y ha opinado que "no debe ser tan evidente lo del brote de listeria cuando los mismos veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla y técnicos de la Junta llevan varios días intentando dar con él y no lo consiguen".