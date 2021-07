El Gobierno de Fiyi, una nación insular del Pacífico Sur que afronta desde abril pasado una crisis sanitaria por un brote de covid-19, ordenó vacunarse a todos los trabajadores del sector público y privado.

"Sin vacuna, no hay trabajo ("no jabs, no job", en inglés). Eso es lo que la ciencia nos dice que es más seguro y esa es ahora la política del gobierno y se hará cumplir a través de la ley", dijo anoche el primer ministro fiyiano, Frank Voreqe Bainimarama, en una alocución transcrita en su portal oficial.