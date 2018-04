El Gobierno de Navarra trabaja ya en la presentación de un recurso contra la sentencia que condena a La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual al entender que hubo "intimidación y no consentimiento", algo que considera que "queda probado" en la resolución.

"Fue una violación, una agresión sexual con intimidación", ha afirmado en conferencia de prensa la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, quien ha añadido que "extraña" esta sentencia no solo por el voto particular de uno de los tres jueces sino por "contradicción entre el relato de los hechos probados y la decisión" de considerar los mismos un abuso y no una agresión sexual.