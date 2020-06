El Gobierno de Tokio descartó hoy aplicar nuevas restricciones a pesar del incremento del número de infecciones de coronavirus en la capital, que lleva cuatro días seguidos rondando el medio centenar de contagios diarios y registró este sábado 57 más, la mayor cifra desde el levantamiento del estado de alerta sanitaria.

La Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, afirmó que por el momento no se puede puede hablar de una "segunda ola de contagios" debido a que el incremento de no es tan significativo, y señaló que las autoridades no contemplan volver a imponer restricciones ni emitir nuevas advertencias a los ciudadanos, en declaraciones a los medios nipones.