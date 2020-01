El microbiólogo de la Universidad de Alicante (UA) Francis Mojica, padre de la herramienta de edición genética CRISPR, ha apuntado este viernes la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un virus mutante y haya "escapado" de un laboratorio de Wuhan (China).

"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", ha dicho Mojica, quien ha explicado que los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, "no sabes dónde" te pueden "atacar, y éste puede ser un caso de estos".