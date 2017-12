El papa Francisco agradeció hoy públicamente todos los mensajes de Feliz Navidad que le han llegado porque dijo: "No me es posible responder a todos", tras el rezo del Ángelus en plaza San Pedro.

"En estas semanas he recibido tantos mensajes de felicitación. Cómo no me es posible responder a todos, expresó a todos mi agradecimiento y especialmente por el don de la oración", dijo Francisco.