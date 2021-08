El papa Francisco afirmó que sobre la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN de Afganistán "no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”, en una entrevista concedida a la radio española COPE y que se emitirá el próximo miércoles.

En un nuevo breve extracto de la entrevista que se anticipó hoy se le pregunta sobre la situación en Afganistán tras la llegada de los talibanes y si la población ha sido "dejada a su suerte" a lo que Francisco contesta: "Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”.