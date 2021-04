La Gran Sala de 17 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló este jueves en una sentencia, con un voto en contra, la proporcionalidad de las autoridades que hacen obligatorias las vacunas infantiles, por ser una medida "necesaria en una sociedad democrática".

El fallo de la demanda Vavricka y otros c. República Checa defiende la obligación legal de vacunar a los niños contra nueve enfermedades y la condena al pago de una multa si no se hace, además de su no admisión en las escuelas infantiles.