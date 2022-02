El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) prevé celebrar este jueves la vista del recurso que presentó contra su condena a 15 años de cárcel César Román, conocido como el Rey del Cachopo, tras la suspensión en diciembre al no poder acudir su letrada por enfermedad. La Sala de Apelaciones del TSJM, presidida por el presidente de este alto tribunal, Celso Rodríguez, fechó para este jueves la vista oral sobre el citado recurso, en la que el condenado declarará por videoconferencia desde prisión.La vista se suspendió el pasado 14 de diciembre al no poder acudir la letrada de su defensa, Ana Isabel Peña, porque estaba de baja debido a una enfermedad. El presidente reprochó que esta letrada no hubiera presentado un informe médico debidamente firmado el día anterior, lo que habría evitado convocar la vista ese día.En esta ocasión la letrada sigue de baja médica pero ha solicitado el alta voluntaria para poder asistir, contra la decisión de la facultativa, según ha asegurado a Efe.En el recurso interpuesto por César Román esta abogada solicita la nulidad del juicio celebrado en mayo de 2021 y su sentencia, que siguió el criterio de culpabilidad del jurado y condenó a César Román a 15 años de cárcel por el homicidio de su exnovia Heidi Paz en 2018 con los agravantes de parentesco y género.La Sala no le condenó por el delito de profanación de cadáver porque entiende que desmembró el cadáver con el único fin de evitar ser descubierto. La sentencia condenó además a César Román a 15 años de libertad vigilada cuando salga de la cárcel, así como a indemnizar a los hijos de Heidi con 142.229 euros a cada uno y a su madre con 100.000. El recurso cita las "continuas vulneraciones" de derechos fundamentales que supuestamente tuvieron lugar a lo largo de la investigación y el juicio. El escrito de apelación recoge más de 27 supuestas vulneraciones de los derechos del acusado y pone en duda la imparcialidad de la jueza que instruyó el caso, ya que asegura que no tuvo en cuenta algunas de las declaraciones que realizó César Román en las que explicaba que no solo él tenía una copia de esas llaves sino que existían al menos 16 o 18 personas que tenían un juego. También mantiene que la retransmisión en streaming que se realizó del juicio "atenta gravemente al derecho fundamental" de su defendido "a un proceso justo", ya que la emisión pudo haber afectado en las declaraciones de los testigos.