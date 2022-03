Elena Kuznetsova, estudiante de Ciencias Políticas en la Pompeu Fabra de Barcelona e hija de padre ruso y madre ucraniana, está viviendo la guerra de Ucrania con una inmensa angustia, con un tío materno que ya ha sido alistado para ir al frente para luchar contra los rusos y una familia paterna pro-Putin.

"Nos enteramos del inicio del conflicto con los primeros ataques, hacia las 6 de la madrugada, porque una cuñada de mi madre nos llamó llorando, diciendo que no se creían lo que estaba pasando y que ya no podían salir del país", explica emocionada a Efe esta alumna de segundo curso de Políticas, que no encuentra en ninguna de sus asignaturas ningún argumento para defender una guerra.