Un trabajador de la salud de Alaska (EE.UU.) sufrió una fuerte reacción alérgica después de haber recibido el martes la vacuna de Pfizer contra la covid-19 y tuvo que ser hospitalizado, explicaron este miércoles fuentes familiarizadas con lo sucedido a The Washington Post y The New York Times.

El trabajador o trabajadora sanitario, cuya identidad se desconoce, no había sufrido anteriormente reacciones alérgicas a ningún medicamento, aunque no se sabe si tenía otro tipo de alergias, dijo una persona conocedora del asunto a The New York Times.