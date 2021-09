La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, sostiene que en estos momentos el mayor problema que se podría dar, con una pandemia a la baja, es que "surgiera una variante que saltara la inmunidad, algo que con un virus totalmente nuevo no se puede dejar al azar". EFE/J.Casares

En una entrevista con Efe, esta epidemióloga considera que "si no ocurre ningún cambio, no hay nuevas variantes más contagiosas, ni cambios de rumbo es posible que la transmisión por covid no desaparezca, pero será más contenida".