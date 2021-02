Desde su puesta en marcha en el año 2018, el programa de prácticas de la Universidad de Zaragoza y de la Diputación Provincial, conocido como 'Erasmus rural', sigue demostrando que las oportunidades laborales también se encuentran en los pueblos.

Los cuarenta participantes de la edición del 2020, la más numerosa a pesar de la pandemia, no han tenido que coger ningún avión ni abandonar nuestras fronteras para este particular 'Erasmus', que no se lleva a cabo en Roma ni en París, sino en los pueblos de la provincia de Zaragoza.