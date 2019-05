La Ministra de Economía Nadia Calviño (i), y el Papa Francisco (d), en el foro sobre cambio climático "Climate Change and New Evidence from Science, Engineering and Policy" que se ha celebrado esta mañana en la Casina Pio IV de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, organizado por la Academia Pontificia de Ciencias, el ministerio de Hacienda de Chile y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas- EFE