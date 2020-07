Los brotes activos de coronavirus rozan los 70, aunque preocupan especialmente dos: el del Sagrià en Lleida, cuyo avance ha provocado que desde mañana las mascarillas sean obligatorias siempre en toda Cataluña, y el de A Mariña, en Lugo, con 144 casos activos y 80.000 personas confinadas hasta el viernes.

También ha sido necesario tomar medidas en Ordizia (Gipuzkoa), donde el foco originado en una zona de bares afecta a 48 personas tras sumar 13 nuevos contagios, de manera que se ha limitado la actividad hostelera y de ocio y se ha impuesto el uso de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y cerrados de uso público o que estén abiertos al público.

La principal hipótesis que se baraja es que el "paciente cero" fue una persona que viajó al municipio desde Lleida y mantuvo una reunión familiar en un local; de momento, el brote no afectará a las elecciones el próximo domingo, si bien el alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro, ha asegurado que "no se dan las garantías de seguridad ni democráticas" para celebrarlas.

No obstante, los que más inquietan a las autoridades sanitarias son los de Lleida, que hoy ha sumado otros dos, y el de A Mariña, según ha reconocido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Hasta hoy y desde el 11 de mayo se han detectado 118 focos, de los cuales 67 siguen activos. "Sabemos que habrá brotes, ha habido en todos los países, pero naturalmente lo seguimos con preocupación y a diario", ha indicado.

De la misma forma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que "no existe el riesgo cero", pero ha destacado que el sistema sanitario está ahora mucho más preparado para detectar y atajar de forma temprana los brotes de la enfermedad que están surgiendo.

En Lleida, sus dos hospitales públicos y los tres privados tienen ingresadas hoy 69 personas, nueve de ellas en la UCI, una más que ayer; el centro principal, el Arnau de Vilanova, ha hecho un llamamiento para conseguir especialistas en críticos y semicríticos y necesitan neumólogos, intensivistas e internistas.

Según los datos del Departamento de Salud catalán, la región sanitaria de Lleida ha registrado 35 nuevos positivos, 33 de ellos en el Segrià, que en los últimos siete días ha superado los 500 contagios y ha alcanzado casi 900 en dos semanas.

En esta comarca se elevan a 15 los brotes activos al haberse detectado otro en una empresa hortofrutícola, que convierten así a este tipo de industrias en el origen de 11 de los focos, si bien no se plantea la posibilidad de cerrarlas. El resto se ubican en dos residencias, el albergue Jericó y una comunidad de vecinos del Centro Histórico de Lleida.

La evolución de los positivos ha llevado a la Generalitat a imponer el uso de la mascarilla a los mayores de seis años en espacios públicos, tanto en el interior como en el exterior aunque se pueda respetar la distancia de seguridad, bajo amenazas de multas de hasta cien euros.

Siguen vigentes las excepciones que eximen su uso cuando sea incompatible, como hacer deporte o bañarse.

Allí miran de reojo las cuatro comarcas aragonesas que retrocedieron a la fase 2 de la desescalada el 22 junio debido a los brotes de casos relacionados con empresas hortofrutícolas y sin pistas aún sobre cuándo podrán alcanzar la "nueva normalidad".

Hoy, representantes del Ministerio de Sanidad y de las consejerías correspondientes de Aragón y Cataluña han mantenido un encuentro telemático para hacer un seguimiento de la situación epidemiológica y han acordado mantener contactos periódicos los próximos días.

El otro brote que preocupa a los expertos sanitarios es el que se detectó el pasado 23 de junio en A Mariña, donde los casos activos han subido en 24 horas de 121 a 144, la mayoría asintomáticos o con cuadros leves.

Los accesos a la costa de Lugo están cerrados para contener la propagación y así permanecerán al menos hasta el próximo viernes, pero si la evolución lo aconseja habrá una prórroga del confinamiento de los cinco días iniciales.

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección el próximo domingo, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado no estar "especialmente preocupado" desde el punto de vista sanitario porque no hay nadie en ucis de los cinco hospitalizados, al tiempo que ha pedido "respeto" y no hacer "demagogia" con este brote porque Galicia sigue siendo este verano "uno de los lugares más seguros de España, sin duda".

La subida de los casos en estas tres regiones ha provocado que hoy el Ministerio de Sanidad haya contabilizado el mayor número de positivos diagnosticados en 24 horas desde que acabase el estado de alarma y comenzase la nueva normalidad el pasado 21 de junio, un total de 257, más del doble que ayer.

Aunque el progreso de los brotes se ha producido también en otras comunidades como Andalucía, que ha añadido dos nuevos en las provincias de Granada y Málaga, con lo que ascienden a 17 focos que acumulan 264 contagiados, la mayor parte -109- en el localizado en un centro de acogida de Cruz Roja.

Ocho de ellos están controlados, mientras que los nueve restantes están siendo investigados, realizando pruebas y estudios de contactos.

De hecho, la Consejería de Salud ha concluido en Belicena (Granada) las pruebas masivas iniciadas a raíz del brote detectado en el velatorio y el entierro de una joven de 17 años.

También en la Comunidad Valenciana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que los tres brotes activos -Castelló y las localidades valencianas de Rafelbunyol y Burjassot- "están bajo control, pero con una situación de alarma en cada uno de ellos" porque "en estos momentos nadie puede decir que no hay riesgo".

Puig ha señalado que es "fundamental que se use la mascarilla, que se laven las manos, se mantenga la distancia social y que se ventilen todos los espacios" porque "esa es la garantía de corresponsabilidad que podemos hacer cada uno de nosotros para frenar la pandemia".

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, apuesta más por los "confinamientos quirúrgicos, medidos, si fuera necesario por posibles brotes, pero ha demandado al Gobierno central más claridad y coordinación a la hora de aplicarlo, y poder hacerlo sin necesidad de un permiso judicial previo; en esta comunidad permanece activo un foco con cinco casos leves en una empresa de la capital.

Y en Castilla y León, la Junta ha declarado un brote de coronavirus en Soria con tres casos positivos entre menores infectados tras una reunión familiar celebrada el pasado fin de semana.

Al igual que en Murcia, donde hoy se han sumado ocho nuevos casos al brote relacionado con el vuelo procedente de Bolivia, del que han resultado 46 infecciones.

En Baleares, los focos se elevan a 9 con 56 contagiados, de los cuales uno se localiza en Ibiza y el resto en Mallorca, donde se han detectado 3 nuevos en la última semana con 14 casos leves o asintomáticos y ninguna hospitalización.

Mientras, Castilla-La Mancha ha dado por controlado el brote de un edificio de Albacete, ya que 25 personas de las 30 que se han sometido a pruebas han recibido un diagnóstico negativo; el de Tarazona de la Mancha, en esta provincia, tiene nueve casos en total, el último hace cuatro días, y están vinculados a dos núcleos familiares.

Por último, Cantabria ha levantado el confinamiento en el edificio de la calle Nicolás Salmerón de Santander donde los vecinos llevaban más de diez días de encierro en casa, de manera que quienes han dado negativo en prueba PCR ya pueden salir.