EFE Lima 14 may. 2022

Miles de estudiantes salieron este viernes a las calles de diversas ciudades de Perú para protestar contra la Reforma Universitaria y el proyecto de ley 904, que da poder a asociaciones de padres en los contenidos escolares, dos proyectos que han generado la oposición de colectivos educativos.

"Marcho porque los cambios que se están dando no se pueden frenar y no podemos ir para atrás. No podemos permitir que se generen de nuevo universidades de mala calidad que estafen a la gente que está estudiando ahí por ganar unos soles", dijo a Efe Kevin Prado, estudiante de administración y negocios internacionales, de 27 años, en la protesta de Lima.