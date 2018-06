El almirante italiano Enrico Credendino, el comandante de la operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central "Sofía", advirtió hoy de que los barcos que socorren a migrantes cerca de las costas de Libia "de alguna manera incentivan las salidas".

Credendino inauguró el foro semestral denominado Shade Med (Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean) y organizado por Eunavformed, la operación militar con la que la UE trata de combatir las redes de tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo, que tiene su sede en Roma.