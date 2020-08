La pandemia de coronavirus ha dejado en Euskadi 453 nuevos casos de covid-19 en las últimas horas y ha cerrado la tercera semana de agosto con nuevos focos vinculados a las "no fiestas" de los pueblos y con un acumulado de 3.835 nuevos positivos, 1.578 más que la primera semana del mes.

"Hay que poner freno a esta onda ascendente" que se traduce en más infecciones, hospitalizaciones y muertes (6 este fin de semana, aunque queda por determinar si la covid fue la causa directa), ha advertido la consejera de Salud en funciones, Nekane Murga, tras la comisión de seguimiento de la covid-19 presidida por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El rebrote de la pandemia viene acompañado de una la proliferación de focos vinculados en muchas ocasiones con las "no fiestas" de los pueblos de Euskadi, donde la suspensión de los festejos locales no ha impedido a los jóvenes participar en celebraciones principalmente nocturnas.

Esto es lo que ha ocurrido en Gernika donde se ha identificado un foco de transmisión comunitaria con medio centenar de casos entre los jóvenes que estuvieron entre el 14 y el 17 de agosto en la zona de ocio nocturno. En todo caso el Ejecutivo vasco no se plantea confinar la localidad.

Al resto de rebrotes ya conocidos se suma el llamamiento que hoy mismo ha hecho el Departamento de Salud para que se hagan pruebas PCR las personas que entre los días 14 y 16 de agosto estuvieron en la Discoteca Komplot o Discoteca Tropical Disco.

"Esta segunda ola sigue avanzado", ha advertido Murga, y ha añadido: "Es necesario que en los próximos días consigamos disminuir el número de contagios y que entre todos frenemos la curva ascendente", lo que pasa por el uso de mascarilla, higiene de manos, distancia interpersonal y "relaciones sociales más limitadas y controladas".

En cuanto a los últimos datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, a lo largo de ayer se hicieron 4.711 PCR y dieron positivo 453, es decir, el 9,6 %, un porcentaje superior al 8,9 % (7.408 pruebas y 659 positivos) registrado en la jornada anterior.

En los hospitales vascos ingresaron ayer 26 nuevos pacientes con covid, con lo que el total de hospitalizaciones llega a 238, 15 más que ayer, de las cuales 211 son planta (9 más) y 27 en la uci (6 más). La presión asistencial ha crecido en las últimas semanas como demuestra que 1 de agosto apenas había 8 pacientes hospitalizados y solo 2 de ellos en cuidados intensivos.

La consejera ha admitido que está "preocupada" por ese alza, pero ha asegurado que en este momento Osakidetza está "en situación de dar respuesta" a la pandemia. Ha desvelado no obstante que esta semana se habilitará un hotel para albergar a personas infectadas que no requieran hospitalización como ya se hizo en la primera ola, aunque no ha dado más detalles.

Por territorios, Bizkaia sigue acumulando el mayor número de nuevos positivos, al detectarse ayer 246, la mayoría concentrados en Bilbao (96), aunque también destacan los 20 de Getxo y Gernika, respectivamente, y los 13 de Barakaldo.

En Gipuzkoa, los nuevos contagiados han sido 140, de ellos 73 en San Sebastián y 14 en Irun, y en Álava se han contabilizado 43, 37 de ellos en Vitoria. Además se han notificado 24 casos positivos de personas con residencia fuera de Euskadi.