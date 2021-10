Una enfermera hace una PCR a una paciente en París, en una imagen de archivo. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT[MAXPPP OUT]

El Gobierno francés no pagará a partir de este viernes los test PCR o de antígenos para detectar el coronavirus a los ciudadanos que no estén vacunados, salvo si tienen una prescripción médica o a los menores, a quienes todavía no se ha inmunizado.

Hasta ahora, Francia pagaba la totalidad de los test, que se cobraban en los laboratorios privados porque pasaban después la factura a la Seguridad Social.