La politóloga Nancy Fraser, intelectual feminista destacadas de Estados Unidos, ha rechazado este miércoles el "feminismo liberal", por el que aboga Ciudadanos en España, al creer que esta corriente persigue la liberación de "unas pocas" a costa de "la opresión de muchas".

La catedrática de Política y Ciencias Sociales en The New School for Social Research de Nueva York ha comentado en rueda de prensa la conferencia que ofrece esta tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un acto organizado por el Cabildo de la isla en el que, frente a la corriente liberal, defenderá "un feminismo para el 99 %".