Fotografía de archivo que muestra el autogiro de Juan de la Cierva que se engloba en una exposición virtual de Google que recorre siglos de descubrimientos e invenciones, desde las primeras herramientas de piedra a los brazos industriales robóticos, en la que han participado 110 instituciones de 23 países. La muestra se titula "Once Upon a Try" -un juego de palabras entre "érase una vez" y el verbo intentar-, y se puede visitar en la web https://artsandculture.google.com/project/once-upon-a-try. EFE/Archivo