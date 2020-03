La desaparición de una persona tiene un impacto devastador en su entorno más cercano. Se calcula que cada año las fuerzas de seguridad reciben 23.422 denuncias. Detrás de cada una de ellas hay una media de seis personas directamente afectadas.Hace apenas dos años, Jesusa Sánchez y Teresa dieron el paso de declarar muerta a su hermana pequeña Mari tras 30 años sin pistas en Medina del Campo (Valladolid). "Fue lo más doloroso, pensábamos que darla por muerta era abandonarla"."Seguimos luchando pero ya hemos perdido la esperanza, queremos descansar. Necesitamos un 'hasta aquí', pero no se puede, porque cuando me meto en la cama y me lo digo, oigo a mi hermana diciéndome 'ya queda poco para que me encuentres'". EFE/Fernando Villar

"Se me está pasando la vida y no me entero porque se apagó hace doce años. Mi vida no tiene sentido, no tengo ilusión". Fina busca a su hijo Joaquín desde que en 2008 el mar o la tierra se lo tragaran en Carboneras (Almería) a los 23 años. No pasa día en que no piense en él, pero necesita ya salir de su angustia.

