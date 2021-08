Un vehículo de la Policía Nacional estaciona junto a la vivienda en la que ha sido hallado el cadáver de María Isabel de la Rosa Cozar, vendedora de la ONCE de la que no se sabía nada desde el jueves 19 de agosto, este martes en Albacete. La Policía Nacional ha hallado en una vivienda de Albacete el cuerpo sin vida de María Isabel de la Rosa Cozar, vendedora de la ONCE. EFE/ Manu