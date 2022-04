Los equipos de rescate recuperaron este lunes otros dos cadáveres de la zona en la que el sábado se hundió una barcaza con decenas de inmigrantes ilegales frente a las costas de Trípoli, en el norte del Líbano, donde las labores de búsqueda avanzan con lentitud ante la falta de información.

"Hoy encontramos dos cadáveres, pero más allá de eso no se conoce el número total de personas que viajaban en la embarcación. Por eso no podemos ofrecer una cifra completa de desaparecidos, no hay documentos y nadie sabe cuánta gente iba a bordo, ni siquiera los pasajeros", indicó a Efe una fuente militar que pidió el anonimato.