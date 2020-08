La activista española Helena Maleno, la voz del colectivo Caminando Fonteras, está muy preocupada con la deriva que percibe en los últimos meses en la Ruta Canaria: cada vez más gente, cada vez embarcaciones más endebles, cada vez más muertos, cada vez mafias más fuertes lucrándose del negocio... cada vez menos protección para los derechos humanos.

"Cuando no hay redes sociales, cuando las comunidades migrantes no tienen respuesta, cuando la gente está tan desesperada, cuando vulneran tus derechos y no puedes ir a denunciarlo porque estás en situación irregular y los estados no te protegen, eres campo fácil para las grupos criminales que operan en estas rutas. Hay que tener muchísimo cuidado, tenemos el ejemplo de Libia", advierte.