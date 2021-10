En Madrid el Ayuntamiento calculó antes del inicio de la pandemia que unas 3.000 personas no tenían hogar, de las que el 15 % eran mujeres. Sin embargo, muchas no comunican su situación porque se sienten desprotegidas por los recursos públicos. Más de la mitad han sufrido violencia machista. El método Housing First busca darles una nueva oportunidad.

“Mujeres Invisibles” es la investigación de la joven asociación AIRES en la que se enmarca el proyecto “La Morada Housing First”, pionero en Europa al ofrecer una vivienda como intervención prioritaria para mujeres maltratadas que viven en la calle, además de un abordaje total a la reinserción social de las víctimas.