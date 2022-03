El Ministerio de Igualdad considera "imprescindible" que este próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, no sea ajeno a lo que ocurre en Ucrania, porque, además, la feministas "siempre han sido gente de paz", por eso insta a reivindicar "no a la guerra".

De esta forma se ha expresado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, durante la presentación de la campaña del Ministerio para el 8M que lleva como lema "In Spain we call it igualdad", inspirado en una canción de Rigoberta Bandini (In Spain we call it soledad).