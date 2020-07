El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que la Generalitat de Cataluña estuvo reunida "hasta altas horas de la noche" para decidir las medidas para atajar el brote de Barcelona y su área metropolitana, que cree que irán dirigidas a limitar al máximo la movilidad y no al confinamiento domiciliario.

"Me consta que ayer estaban reunidos hasta ultimísima hora para acabar de perfilar las medidas que van a poner en practica hoy mismo", ha reiterado en Onda Cero el ministro, quien ha afirmado que por lo que sabe "había una recomendación estricta de limitar al máximo la movilidad pero no me consta que se estuviera pensado en un escenario de confinamiento domiciliario".