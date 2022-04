El primer ministro británico, Boris Johnson, ha escrito a la vicelíder laborista, Angela Rayner, para distanciarse de unos comentarios misóginos presuntamente hechos por sus colegas conservadores, acusándola de usar tácticas sexuales para distraerlo en la Cámara de los Comunes, informa este lunes "The Telegraph".

Este periódico, afín al partido gobernante, explica que Johnson escribió el domingo a Rayner para asegurarle que esas alegaciones, publicadas el mismo día por el sensacionalista "The Mail on Sunday", no se hicieron "en su nombre".