12 may. 2022

EFE Madrid 12 may. 2022

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de diseñar la reforma, se beneficiarán del cambio 15.000 inmigrantes: 8.000 menores extranjeros no acompañados y 7.000 de entre 18 y 23 años. Imagen de archivo. EFE/Román Ríos

Mohamed tiene 21 años, llegó a España con 15 y ha conseguido los papeles hace poco. Lo ha hecho tras la aprobación hace seis meses del nuevo reglamento de Extranjería que elimina parte de las trabas que abocaban a la exclusión a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes extutelados al cumplir 18 años.

"Si no fuera por ese nuevo reglamento no tendría todavía los papeles (...) Me ha cambiado la vida", admite en una entrevista telemática con Efe desde Ciudad Real, localidad en la que este joven marroquí comparte piso con tres amigos y desde la que se desplaza cada día a un pueblo cercano a trabajar en el campo.