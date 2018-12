La profesora de Derecho Constitucional Julia Sevilla asegura que "claro que es importante" que la Constitución Española se reescriba con lenguaje inclusivo, porque "lo que no se nombra no existe" y porque no se puede ir "en contra del 50 por ciento de la población".

La jurista, que ha recibido esta semana de manos de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la Medalla de la Universitat de València por haber sido precursora de los estudios constitucionalistas con perspectiva de género, afirma en una entrevista con EFE que "no pasa nada" por incluir la perspectiva de género en la carta magna.