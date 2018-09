Las mujeres juristas han recibido con escepticismo la sentencia del Tribunal Supremo que considera abuso sexual y no coacción el tocamiento con fines sexuales sin consentimiento, porque al ir acompañada de una absolución y no de una condena no ha sentado jurisprudencia y no es de obligado cumplimiento.

Distintas organizaciones de juezas y juristas reconocen que la sentencia es positiva porque clarifica que cualquier contacto físico no consentido con fines sexuales es abuso sexual y contribuirá a corregir el equívoco de los juzgados que lo calificaban de coacción.