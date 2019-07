Muchos son los factores que contribuyen a tener una mayor grado de aceptación de la violencia sexual contra las mujeres, desde el sexismo a creer en el mito de las denuncias falsas, aunque también juegan un papel importante componentes sociodemográficos como la edad: las personas mayores la toleran más.

Así lo pone de manifiesto el artículo "Acceptability of sexual violence against women in Spain: Demographic, behavioral and attitudinal correlates" (Aceptación de la violencia sexual contra las mujeres en España: correlatos demográficos, de comportamiento y actitudinales") publicado en la revista científica "Journal of violence against women".