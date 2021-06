Ha atendido el 90 % de los contagiados y ahora afronta una campaña de vacunación masiva en pleno verano en el que no va a dejar una dosis sin pinchar. La atención primaria no quiere culpables, solo soluciones a su frágil situación y ocupar el puesto que merece. Y pide un último esfuerzo: no bajar la guardia.

Es uno de los mensajes más escuchados estos días en el Palacio de Congresos de Palma, donde se ha desarrollado a lo largo de toda la semana el XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en el que estos profesionales han actualizado sus conocimientos con un telón de fondo inevitable: el coronavirus.