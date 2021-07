La comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil remitió una carta este jueves al presidente Jair Bolsonaro, en la cual demanda una explicación sobre sospechas de corrupción en la compra de vacunas.

No obstante, minutos después del anuncio de la carta, Bolsonaro aseveró en su programa semanal transmitido en vivo por las redes sociales que está "cagando" para ese pedido, porque no le va a responder a "ese tipo de gente" (los senadores de la comisión) "que no están interesados en conocer la verdad".