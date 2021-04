La consejera de Educación y Cultura de Murcia, Mabel Campuzano, ha dicho este martes que no se va a vacunar de la covid en una entrevista en la radio autonómica Onda Regional.

La consejera y diputada regional expulsada de Vox ha dicho que no se vacuna porque quiere ser honesta consigo misma. "No voy a estar aquí haciendo una defensa de la vacuna y luego no vacunarme, eso me parecería bastante mal", explicó.