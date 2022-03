La Cruz Roja ha detectado posibles casos de trata de personas entre los refugiados ucranianos que llegan a Cataluña y ha alertado a los Mossos d'Esquadra para que abran una investigación ante posibles hechos delictivos, han explicado a Efe desde la ONG.

"Hemos detectado algunas situaciones especiales, que no eran normales, de presuntos contactos entre personas que luego en realidad no se conocían y eso nos ha hecho sospechar y ponerlo en conocimiento de los Mossos", han señalado fuentes de Cruz Roja, que no quieren dar más datos al respecto.