La Policía de Austin (Texas, EE.UU.) informó que la deflagración ocurrida hoy tuvo su origen en un artefacto incendiario y que puede no estar relacionada con las bombas que han estallado en los últimos días en la ciudad.

"No ha explotado un paquete. Los elementos dentro del paquete no eran una bomba, sino un artefacto incendiario. En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que este incidente tenga relación con las anteriores bombas", dijo en Twitter la Policía.