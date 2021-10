En 2021 se diagnosticarán en España más de 276.200 casos de cáncer y se espera un repunte en los próximos años, por eso las terapias de precisión buscan su espacio, pero chocan con un sistema "arbitrario y desigual" que dificulta el acceso al paciente, dependiendo en qué comunidad viva o a qué hospital acuda.

En una entrevista con Efe, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Álvaro Rodríguez-Lescure, asegura que "no se puede saber cuántos de esos 276.200 nuevos casos de cáncer se podrían beneficiar de una terapia personalizada ni cuántos no podrán hacerlo por no tener acceso a las últimas técnicas diagnósticas" pero lo que está claro es que la inequidad del sistema expulsa a un buen número de la carrera por un tratamiento innovador.