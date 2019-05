La esposa del expresidente de Nissan Carlos Ghosn negó cualquier relación con una firma privada que compró un yate familiar con fondos desviados de Nissan y explicó por qué la pareja celebró gratis su fiesta de bodas en el Palacio de Versalles.EFE FRANCE MACRON WWI CENTENARY:epa07150563 Renault CEO Carlos Ghosn waits for French President Emmanuel Macron (not pictured) for a visit of the Renault factory in Maubeuge, northeastern France, 08 November 2018. Macron is currently on a six-day tour to visit the most iconic landmarks of the First World War ahead of the celebrations of the 100th anniversary of the 11 November 1918 armistice. EPA/ETIENNE LAURENT