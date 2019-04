El letrado Ricardo Pérez Lama, representante legalmente a los padres de Diana Quer (c), responde a los periodistas tras la audiencia preliminar que tuvo lugar hoy de cara al próximo juicio contra José Enrique Abuín Gey, el "Chicle", acusado del asesinato de la jóven Diana Quer. EFE

La familia de Diana Quer pedirá nuevas diligencias complementarias, que hasta ahora se han denegado, y tal cuestión se expondrá en la audiencia preliminar de este lunes a través del abogado que los representa como acusación particular en la causa que se sigue por el crimen de esta joven, en la cual José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, es la única persona acusada.

Este aspecto es el que ha avanzado el letrado Ricardo Pérez-Lama, que representa a los padres de la víctima, a su llegada al juzgado de Ribeira (A Coruña) para el mencionado trámite, en el cual no está el Chicle, que no ha abandonado el penal de Mansilla de las Mulas, en León, en el que se encuentra interno, porque su defensa no ha interesado su presencia.