La localidad navarra de Orkoien ha rechazado este lunes la agresión sexual denunciada por una vecina y por la que la juez que investiga el caso mantiene a tres de sus presuntos autores en prisión y a otros dos en libertad con medidas cautelares. El acto, organizado por el Grupo Feminista de Orkoien, al que han acudido representantes políticos e institucionales además de vecinos de la localidad y familiares de la víctima, ha consistido en una concentración en la plaza tras una pancarta con el lema "Ez, beti da ez. Si no es sí, es no. No estás sola". EFE/Villar López

