La madre de Marta Calvo, la joven a quien Jorge Ignacio Palma confesó haber descuartizado, asegura a EFE sentirse "muy nerviosa, fatal", ante el inicio el próximo lunes del juicio que sentará en el banquillo al presunto asesino de su hija pero afirma que tiene ganas de "verle la cara a este psicópata".

"No lo puedo llamar de otra manera", señala Marisol Burón para añadir: "Aunque sé que es un témpano de hielo, que no tiene sentimientos, tengo ganas de verlo. No voy a poder decirle nada, pero creo que con mi mirada va a tener suficiente".