La madre de Igor Postolache, el joven de origen moldavo detenido como presunto autor de la muerte a puñaladas de una niña de 14 años en Oviedo agredida en el edificio donde ambos residían, ha difundido hoy un comunicado en el que pide perdón, en nombre de su familia, por el "inimaginable" dolor que están sufriendo los familiares de Erika.

En el escrito, que hoy ha hecho público el abogado de la familia, la madre del presunto asesino señala que hasta ahora no había tenido valor ni fuerzas para dirigirse a los familiares de la víctima para pedirles perdón. "Yo misma no me lo perdono", afirma.