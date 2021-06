Las mascarillas ya no serán obligatorias en exteriores "siempre y cuando se respete una distancia de seguridad de metro y medio", pero habrá que tener una a mano por si no se dan esas condiciones y hay que utilizarla al aire libre, si bien Sanidad no ha aclarado si no llevarla supondrá una multa.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud, donde ha informado a las comunidades del contenido del decreto que mañana aprueba el Consejo de Ministro. Darias ha precisado que las medidas de flexibilización se regirán por un "criterio homogéneo" en todo el territorio y las autonomías se tendrán que amoldar, porque la ciudadanía necesita un "mensaje comprensible".