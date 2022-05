22 may. 2022

EFE Ginebra 22 may. 2022

La Organización Mundial de la Salud (OMS) abrió este domingo su 75ª asamblea anual, la primera celebrada en formato presencial desde la pandemia, con la advertencia de que ésta no terminará hasta que las vacunas lleguen a los países más pobres, pese a que la mayoría de las restricciones se hayan levantado ya.

"Ciertamente, no ha terminado. Sé que no es el mensaje que quieren oír, tampoco el que quiero dar, (...) pero no acabará hasta que lo haya hecho en todos los países", afirmó en el discurso inaugural el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante más de un centenar de ministros de salud de todo el mundo.