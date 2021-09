La pandemia de covid-19 ha provocado un aumento del 180 % en la demanda de los estudios de Biomedicina y también de toda el área de salud en las universidades españolas, según los datos preliminares del proyecto TEMPS, impulsado por la Universidad de Vic-Central de Cataluña (UVic-UCC).

Este proyecto está impulsado por el grupo de investigación M3O (Methodology, Methods, Modelos and Outcomes of Health and Social Sciences) y la Cátedra de Bioética Fundación Grifols de la UVic-UCC, con la colaboración de las universidades del País Vasco, A Coruña, Málaga, La Rioja y Complutense de Madrid.