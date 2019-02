Alan tiene 27 años y quiere someterse a un tratamiento de reproducción asistida, pero incumple un requisito: estar casada. Este método sigue siendo inalcanzable en China para las mujeres que conviven en pareja, las solteras o las lesbianas, que luchan para que esta discriminación acabe.

"Busco donante de semen", asegura Alan -nombre ficticio- en un vídeo que ha revolucionado las redes sociales chinas y ha reabierto el debate sobre la necesidad de modificar la ley que veta la fecundación in vitro a las mujeres que no están casadas en un país que, además, no reconoce las uniones entre homosexuales.